Sanremo 2024, Sangiovanni rivela: «Ho fatto sentire Finiscimi in anteprima a Maria De Filippi per sapere cosa ne pensasse»

di Dajana Mrruku

La 74esima edizione di Sanremo sta per volgere al termine e uno dei protagonisti di quest'anno è stato sicuramente Sangiovanni che con la sua "Finiscimi" ha raccontato la fine della relazione più importante della sua vita, quella con Giulia Stabile, arrivata ai titoli di coda per un presunto tradimento da parte di lui. «Una canzone coraggiosa, ho voluto chiedere scusa per i miei sbagli», ha raccontato Sangio che ha rivelato di aver fatto ascoltare il brano anche a Maria De Filippi. Che cosa ne pensa la conduttrice della canzone?

L'opinione di Maria De Filippi

Sangiovanni ha raccontato di aver mandato la traccia di "Finiscimi", la canzone presentata a Sanremo, a Maria De Filippi, la prima che ha creduto in lui ad Amici. «Gliel'ho mandata e Maria mi ha detto che è una canzone molto sincera e molto vera», ha detto il cantante.

La canzone è ispirata alla fine della storia d'amore con Giulia Stabile. La ballerina non ha commentato il brano in gara, ma si è concentrata a fare il tifo per Angelina Mango, sua grande amica conosciuta all'interno della scuola di Amici.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 20:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA