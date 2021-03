Sanremo 2021, Orietta Berti sbaglia i nomi dei Maneskin e il video è virale: «Canterei con i Naziskin»

È diventato virale un video in cui Orietta Berti, concorrente di Sanremo 2021, sbaglia il nome dei colleghi Maneskin ed Ermal Meta. Nel corso di una diretta social la cantante, in gara nella kermesse con "Quando ti sei innamorato", ha detto: «Con chi mi piacerebbe fare un duetto? Con Madame, con Ermal "Metal" e con i "Naziskin"». Orietta ha fatto un po' di confusione con i nomi e naturalmente il video è finito sui social divertendo gli utenti.

Il filmato dell'artista, che ha numerosi sostenitori per le capacità tecniche dimostrate in queste serate, è stato condiviso da pagine popolari sui social come Trash Italiano e Il Menestrelloh. con migliaia di condivisioni in pochi minuti. Orietta Berti, 77 anni quest'anno, è stata protagonista assoluta della serata duetti, cantando la canzone di Sergio Endrigo "Io che amo solo te" e classificandosi al secondo posto proprio dietro Ermal Meta. A Orietta si puà perdonare tutto.

