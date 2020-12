di Ida Di Grazia

Sanremo 2021, Morgan si sfoga su Instagram e pubblica il messaggio inviato ad Amadeus: «Vergognatevi». Mentre il direttore artistico del Festival di Sanremo sta svelando in diretta i nomi dei prossimi Big in gara all'Ariston, direttamente dalla sua camera d'albergo, il cantante ha avviato una diretta social.

Morgan è stato escluso non solo dal cast di Sanremo 2021, ma anche come giurato di Sanremo Giovani a seguito delle sue dichiarazioni contro il Festival e il direttore artistico. Il cantante, ha avviato una diretta instagram dalla sua camera d'hotel in cui si è sfogato durante una diretta Instagram: «A me dispiace, ha fatto tutto Amadeus. Se la canta e se la suona. Mi ha invitato lui. Lo scorso anno quando c’è stato l’exploit con Bugo lui ha reagito in modo intelligente. Quell’episodio ha fatto gioco sia a lui che al Festival in generale, se n’è parlato tanto, ha fatto dei bei numero. Lui è stato riconoscente perché mi ha detto che avrebbe voluto la mia partecipazione anche nel 2021».

Mentre continua la sua diretta Morgan ha anche pubblicato il messaggio che ha inviato ad Amadeus dopo aver scoperto di essere stato escluso dal cast del Festival di Sanremo 2021: «Se tu stai scherzando accetto lo scherzo ma se invece hai avuto il coraggio di comportarti da mer*a umana io non ve lo permetterò, non avete alcun diritto di comportarvi da infami. Spero sia un bluff. Perché stasera tu e i tuoi quattro sciacalli riceverete in diploma di terza media in diretta. Non c’è limite alla codardia, vergognatevi, miserabili senza un minimo di ritegno. Una manica di bambocci che abusano del loro potere».

A seguito delle dichiarazioni rilasciate da Morgan la Rai attraverso un comunicato stampa letto anche da Amadeus in diretta, è stata ufficializzata anche l'esclusione del cantante come giurato di Sanremo Giovani «In seguito al comportamento inaccettabile di Marco Castoldi in arte Morgan, espresso con dichiarazioni offensive pubbliche e private, il direttore artistico Amadeus e l’Organizzazione del Festival, con una decisione molto sofferta, hanno disposto l’esclusione dell’artista dalla Giuria Televisiva di Sanremo Giovani. Tutto ciò al fine di salvaguardare la sostanziale correttezza della gara, propedeutica alla selezione degli artisti delle Nuove Proposte di Sanremo 2021. In base al regolamento le votazioni saranno da ritenersi comunque valide in quanto rimodulate su 3 invece che su 4 giurati».

