​Sanremo 2021: ecco chi sono i 26 cantanti big in gara annunciati da Amadeus. Morgan grande escluso. Durante la finale di Sanremo Giovani che stiamo seguendo in diretta su Leggo.it, verranno finalmente ufficializzati dal direttore artistico tutti i cantanti che dal 2 al 6 marzo 2021 saliranno sul palco dell’Ariston per l'edizione numero 71 del Festival di Sanremo.

Questa sera in diretta dal Teatro del Casinò di Sanremo, alle 21.30 su Rai1, Radio2 e RaiPlay, andrà in onda l’ultimoatto, quello decisivo, del cammino che porterà 8 Nuove Proposte al 71° Festival di Sanremo.

A giocarsi la finale saranno Avincola, Folcast, Gaudiano, Hu, I Desideri, Le Larve, M.e.r.l.o.t., Davide Shorty, WrongOnYou e Greta Zuccoli.

La finale di Sanremo Giovani, dunque, sarà l’anteprima del prossimo Festival. Con i nomi dei Campioni e delle Nuove Proposte potrà partire ufficialmente il countdown verso il 71° Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Durante la finalissima scopriremo i nomi dei 26 Big che parteciperanno al Festival di Sanremo 2021. Tra i grandi esclusi dovrebbe esserci Morgan, mentre nei giorni scorsi Red Ronnie ha spoilerato i nomi dei possibili cantanti in gara. Tra loro: Arisa, Malika, Annalisa, Joe Evan, Comacose, Maneskin, Peyote, Achille Lauro, Renga, Gazzè, Fedez con Michelin, Colapesce con Dimartino, Fuminacci, Gaia, Noemi, Bugo, Leo Gassmann e Stato Sociale. «Ne mancano quattro - scrive Red Ronnie - e qualcuno di questi all'ultimo momento potrebbe saltare per far posto a qualcun altro. Dipende dalle tante pressioni in corso. E il vincitore? Vorrebbero far vincere Achille Lauro. Amen».

