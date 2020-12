Sanremo 2021, tra i Big c'è Orietta Berti: «Ho avuto il coronavirus. Osvaldo non sta ancora bene». L'usignolo di Cavriago non è presente sul palco di Sanremo Giovani con Amadeus che sta annunciato i 26 cantanti che parteciperanno al prossimo Festival. In collegamento da casa sua, la cantante ha confessato di essere in attesa del tampone.

Lo spettro del coronavirus irrompe sul palco di Sanremo Giovani. In collegamento con Amadeus, che sta annunciando i 26 Big che parteciperanno al prossimo festival di Sanremo, c'è Orietta Berti.

La Berti è stata annunciata nella rosa dei cantanti che rivedremo a marzo sul palco dell'Ariston, ma a differenza dei suoi colleghi interviene in diretta attraverso un collegamento. Amadeus dice genericamente che è stata poco bene, ma Orietta con la schiettezza che la contraddistingue ha svelato di essere stata colpita dal Covid: «Grazie Amadeus per questa bella opportunità. Sono pronta! Sono ancora in quarantena sto aspettando di fare l'ultimo tampone. Osvaldo non sta molto bene, questa malattia l'ha preso in modo più forte di me».

