Sanremo 2021, incursione in diretta di Fiorello: «Amadeus... sei l'unico che non elimina i cantanti ma i giurati». Con la maschera di Darth Vader, in collegamento da Roma, lo showman ha stuzzicato i presentatore sull'esclusione di Morgan come giurato di Sanremo Giovani.

Incursione di Fiorello durante la diretta di Sanremo Giovani, serata in cui Amadeus sta svelando i 26 Big che parteciperanno al prossimo Festival di Sanremo. Con la maschera di Darth Vader, in collegamento da Roma, Fiorello ha mostrato una foto con il suo amico Amadeus al mare.

«Toglila!» ha urlato divertito Amadeus. Fiorello, come lo scorso anno, ha già iniziato a lamentarsi ironicamente dell'orario di sucita dei cantanti: «E' troppo tardi, se aspetti ancora i giovani li puoi mandare direttamente a The Voice Senior!».

Fiorello non ha perso occasione per stuzzicare Amadeus sull'esclusione di Morgan non solo dal prossimo festival ma anche come giurato di Sanremo Giovani: «Se l'unico che non elimina i cantanti ma i giurati!. Ama, dovevi mettere 30 cantanti non 26.... perchè lasciare uno spazio tra una serata e l'altra?. Questo sarà il Festival che sancirà la fine della nostra carriera. Il primo è andato bene, il secondo dobbiamo stupire. Dobbiamo fare un servizio fotografico, hai presente Wanda Nara? Io e te nudi sul dorso del cavallo della Rai mentre Coletta ci frusta... Ora vi saluto che ora ho datto puntamento al Pincio a tutti noi anziani per una maxi rissa... ci tiriamo i provvisori».

