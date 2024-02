Geolier primo alla serata cover tra i fischi a Sanremo, la risposta con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio: «Tutti dallo stesso piatto»

di Redazione web

Geolier vince la serata cover e duetti, la quarta di Sanremo, e si impone sui trenta big in gara con un medley proposto con Guè, Luchè e Gigi D'Alessio. Il risultato del voto congiunto della sala stampa, televoto e voto delle radio, mette una seria ipoteca sulla vittoria finale, ma non è stato apprezzato dal pubblico dell'Ariston, che ha accolto la classifica della top 5 con fischi e proteste. Nonostante l'accoglienza poco calorosa, il rapper di Secondigliano è tornato sul palco insieme ai suoi accompagnatori e si è esibito nuovamente nel medley di successi rigorosamente in napoletano. Ma cosa è successo dopo la performance al Festival? Andiamo a scoprirlo sui social.

Geolier fischiato, la risposta social

Dopo la vittoria tra i fischi, Geolier insieme a Guè, Luchè e Gigi D'Alessio hanno proseguito la serata insieme, più uniti che mai. Dall'Ariston alla tavola, i quattro si sono stretti attorno al rapper, non per dargli supporto ma... per condividere con lui un piatto di spaghetti ai ricci di mare. Il tutto documentato da un video pubblicato su Instagram da Geolier: «Dobbiamo mangiare tutti dallo stesso piatto», dicono.

Le critiche

Una velata risposta alle critiche? Al momento, non sono ancora arrivate dichiarazioni ufficiali dai diretti interessati, ma a quanto pare Geolier e company non sembrano aver dato troppo peso ai fischi dell'Ariston e si godono la vittoria.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Febbraio 2024, 07:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA