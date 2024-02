Festival in fuga da Sanremo? «Città e teatro Ariston inadeguati a ospitarlo». Le ipotesi per il 2025

di Alessia Di Fiore

Si riaccende la polemica in merito al futuro del Festival di Sanremo: questa volta grazie all'inchiesta lanciata da Il Foglio, dove Enzo Mazza, Ceo della Fimi, ha esposto le sue considerazioni in merito alla città di Sanremo e alla capacità di ospitare una kermesse di tale livello.

Secondo la Federazione dell'industra musicale italiana, supportata da Mario Limongelli e Caterina Caselli, la Città dei Fiori sarebbe inadeguata a ospitare una manifestazione di tale spessore.

La denuncia contro la città di Sanremo

Secondo Mazza, la kermesse, che anno dopo anno ha accresciuto i suoi numeri avrebbe un contorno che non la aiuterebbe: bisognerebbe dunque investire in una riqualifica della città di Sanremo per ciò che riguarda le infrastrutture, i collegamenti, le strade e le aree pedonali. Poi lancia una frecciatina: «Se John Travolta e Russell Crowe hanno voluto dormire a Nizza, pur di non stare a Sanremo, un motivo ci sarà».

Poi afferma: «È una città che probabilmente pensa di poter vivere di rendita.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA