Seat Music Awards, Carlo Conti lancia la candidatura di Vanessa Incontrada per Sanremo 2021 davanti ad Amadeus.

Carlo Conti pubblicamente generoso con #Amadeus: ai #SeatMusicAwards2020 celebra il suo #Sanremo e gli suggerisce di "abbracciare" Vanessa Incontrada al prossimo (Ama dagli retta...) 😂 pic.twitter.com/sJesBAaPQT — Stinco Di Santo (@RaffaeleSanto) September 2, 2020

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Settembre 2020, 23:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Carlo Conti "spinge" Vanessa Incontrada sul palco di Sanremo 2021. La "sponsorizzazione" della bella attrice spagnola nasce sul palco dei Seat Music Awardsm, trasmessi da Rai Uno dall'Arena di Verona. Un'occasione per rilanciare la musica del vivo, anche se senza il pubblico ovviamente, e anche per aiutare chi, nel mondo della musica e degli spettacoli dal vivo, è in difficoltà, proprio per l'assenza degli spettacoli live.Sono i migliori cantanti italiani ad alternarsi a Verona, da Cocciante a Gianni Morandi, passando per Fiorella Mannoia e Antonello Venditti.Ad un certo punto è il momento di Amadeus, direttore artistico e conduttore di Sanremo 2020, e del prossimo Festival. Arrivato sul palco, Amadeus si è rivolto a Vanessa Incontrada dicendo che non vedeva l'ora di abbracciarla, cosa che si potrà fare, ovviamente, solo alla fine della pandemia di Coronovarisu.Fulminea la battuta di Carlo Conti: «Puoi farlo a Sanremo», che invita sostanzialmente il direttore artistico della Kermesse a scegliere Vanessa come co-conduttrice per il Festival. Molti di voi ricorderanno come il nome dell'attrice e conduttrice spagnola fosse stato in ballo fino all'ultimo per far parte delle co-conduttricie che affiancarono Amadeus sul palco dell'Ariston. Non se ne fece nulla, e oggi Carlo Conti, sfruttando proprio le parole di Amadeus, ha riproposto - seppure in maniera scherzosa - la candidatura della Incontrada che, da parte sua, si è schernita, invitando il collega a farla finita: «Ma smettila», ha esclamato, con Amadues che accanto a lei è scoppiato in una fragorosa risata