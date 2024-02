Sanremo, Annalisa riceve il Tapiro d'Oro da Striscia: «Triste di non aver vinto? Ecco la verità» «Non ero triste come sembrava da quei due secondi. In realtà ero molto emozionata»







di Redazione web Non avrà trionfato a Sanremo, nonostante fosse tra le favorite, ma almeno porta a casa "l'ambito" Tapiro d'Oro di Striscia La Notizia. Annalisa è stata intercettata da Valerio Staffelli, che le ha chiesto conto della reazione dopo l'annuncio della vittoria di Angelina Mango. «Sono contenta. Mi sembra un bel risultato. Ho vinto anche un Tapiro d’oro. Più di così…», dichiara la cantante, intercettata a Carcare (Savona) dall’inviato del tg satirico. E riguardo alla sua espressione delusa dopo la proclamazione del podio, di cui si è molto parlato sui social, dice: «Non ero triste come sembrava da quei due secondi. In realtà ero molto emozionata. Nel video intero si sarebbero viste tante altre emozioni oltre allo sguardo verso l’alto». La cantante ligure ai microfoni di Striscia si esprime anche sul caso del rigassificatore nella sua Savona: «Non lo gradirei. Mi piacerebbe che il mare rimanesse libero». Ultimo aggiornamento: Martedì 13 Febbraio 2024, 11:34

