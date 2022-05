Willie Peyote racconta 'Pornostalgia': «Non rinnego Sanremo, ma una volta è sufficiente»

Willie Peyote torna con Pornostalgia, il nuovo album disponibile da venerdì 6 maggio. «In questi anni, in cui tutto si è fermato, ci siamo ritrovati a guardare indietro, vecchi film e libri, con nostalgia. - racconta l'artista a proposito del titolo - È un momento in cui mi sembra che il concetto di nostalgia sia molto presente. Forse, avendo meno certezze sul futuro cerchiamo rassicurazioni dal passato». L'album - che arriva tre anni dopo Iodegradabile e appena un anno dopo la partecipazione a Sanremo - è di fatto proprio una riflessione su questi tempi bui. Secondo Willie Peyote, tuttavia, stavolta c'è anche un po' di luce. Foto: About

Ultimo aggiornamento: Lunedì 9 Maggio 2022, 12:50

