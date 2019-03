«Sarà una grande festa rock per vent'anni di Vibrazioni»

Tra unioni e separazioni, «questi venti anni sono volati. D’altronde gli amici li scegli, i parenti te li trovi».

Ridono. Scherzano. Sono contenti ed emozionati. Perché, per i quattro de Le Vibrazioni, la loro prima volta ad Assago il prossimo 26 marzo è «un nuovo inizio» e anche «una grande festa rock per festeggiare i 20 anni di carriera». Era il 1999 quando Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda, cominciano ad emergere dalle cantine e a girare sempre di più con il loro furgone. “Dedicato a te”, Vieni da me”, “Dimmi”, fino ad arrivare al momento dello scioglimento della band, al percorso solista di Sarcina, e alla reunion dopo cinque anni. A festeggiare con loro al Forum ci saranno Piero Pelù, Achille Lauro, Samul, Ministri, Enrico Nigiotti, Pierdavide Carone con Dear Jack. Mentre l’apertura sarà del dj set di Billboard Italia con Stefano Fisico.

«Siamo consapevoli che la musica è cambiata: oggi si scarica, il vinile è da collezionisti, le canzoni sono registrate in modo diverso e Mick Jagger usa Instagram per far ascoltare il suo singolo. Ma a Milano noi saremo quello che siamo sempre stati. E faremo quello che abbiamo sempre fatto». E promettono un concerto - che RTL 102.5 trasmetterà in diretta in Radiovisione - rock. «Con pochi fronzoli. Tipo i concerti che andavamo a vedere noi quando eravamo giovani». E mentre "Cambia", l'ultimo singolo che usano come amarcord omaggio proprio al loro successo del 2003, "Dedicato a Te", dicono: «Il nostro percorso non è stato tutto rosa e fiori. Uno dei momenti più belli? La pausa che abbiamo fatto ci è servita. E ci ha portato fino a qui».