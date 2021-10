Tears for Fears, dopo 17 anni ecco il nuovo album di inediti: “The tipping point”

Un'attesa lunga 17 anni. I Tears for Fears dal 2004 ad oggi non hanno più fatto uscire nessun album, ma l'annuncio arrivato poche ore fa ha mandato in estasi i fan. Il gruppo musicale, composto dal chitarrista Roland Orzabal e dal bassista Curt Smith, è pronto a far uscire il nuovo album di inediti.

Leggi anche > Scandalo Maneskin, nudi sui social per il nuovo singolo Mammamia: «Why so hot?»

Il duo storico, composto da Roland Orzabal e Curt Smith vere e proprie icone degli Anni '80 grazie a hit come «Shout», «Everybody wants to rule the world» e «Sowing the seeds of love», è pronto al ritorno in grande stile sulle scene discografiche con un nuovo disco.

L'album si intitolerà «The tipping point» e uscirà il 25 febbraio 2022. Un piccolo assaggio del loro ritorno, però, si trova già in rete. Si tratta del primo brano estratto dal disco e quello che dà il titolo all'intero progetto.

Non pubblicavano un album dal 2004, l'anno di «Everybody loves a happy ending», che a sua volta arrivò a nove anni di distanza dal precedente. Stavolta l'intervallo è stato decisamente più lungo. C'è da dire però che in questi 17 anni i Tears For Fears non sono certo rimasti con le mani in mano: nel 2017 hanno pubblicato la raccolta «Rule the world: the greatest hits», contenente pure gli inediti «I love you but I'm lost» e «Stay», e hanno continuato ad esibirsi dal vivo in tutto il mondo.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Ottobre 2021, 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA