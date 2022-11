Takeoff, il rapper star dei Migos ucciso a 28 anni: sparatoria al bowling, le immagini choc

Takeoff, uno dei tre rapper che formano il gruppo Migos, è stato ucciso questa notte a Houston durante una sparatoria verificatasi su una pista da bowling. Con lui c'era anche il collega Quavo, che è rimasto illeso. La notizia della morte del cantante a 28 anni è stata confermata da TMZ Hip Hop.

La sparatoria dopo una lite

Secondo la ricostruzione fatta dal sito specializzato in spettacoli, l'incidente mortale sarebbe avvenuto poco dopo le due e mezza del mattino. A quell'ora la polizia di Houston ha ricevuto una telefonata che parlava di un uomo colpito a colpi d'arma da fuoco su una pista da bowling. Takeoff e Quavo stavano giocando a dadi quando è scoppiata una lite. È stato allora che qualcuno, non ancora identificato, ha fatto fuoco e colpito il rapper. Il colpo ha sfiorato la testa, e il cantante è stato dichiarato morto sul posto.

Il video degli ultimi istanti

TMZ Hip Hop è entrato in possesso di alcuni filmati girati nella sala da bowling che mostrano Quavo - con una maglietta arancione - e altre persone riunite attorno a Takeoff. All'inizio hanno cercato di spostarlo, ma poi lo hanno rimesso a terra e Quavo ha gridato a qualcuno di chiedere aiuto. La polizia parla di altri due feriti.

I successi dei Migos

Solo un paio d'ore prima della tragedia, Takeoff aveva pubblicato un selfie dalla pista da bowling. Il rapper statunitense, il cui vero nome era Kirshnik Khari Ball, era il membro più giovane dei Migos. Quavo era suo zio e Offset, marito della rapper Cardi B., suo cugino. Il gruppo è nato nel 2008 in Georgia, diventando produttore di successi da disco di platino multiplo. Il primo, nel 2013 con "Versace". Nel 2016 hanno raggiunto la prima posizione su Billboard con "Bad and Boujee". Più di recente, Quavo e Offset hanno pubblicato un progetto come duo, Unc & Phew. Soltanto lunedì avevano pubblicato il loro ultimo video musicale, "Messy".

Les images de TMZ, on voit Quavo devant le corps sans vie de Takeoff. pic.twitter.com/4Etzu6ke4Q — Déconquête (@ngoloshabazz) November 1, 2022

