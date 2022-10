Kanye West scaricato anche da Adidas: «Fa commenti antisemiti e incita all'odio»

Adidas vs il rapper Kanye West. Il gigante dell'abbigliamento ha tagliato rapporti con il rapper Ye, perchè «non tollera l'antisemitismo e qualsiasi altro tipo di incitamento all'odio». La decisione arriva dopo che il rapper ha mostrato una maglietta con scritto «White Lives Matter» alla settimana della moda di Parigi. E pochi giorni dopo, il rapper ha pubblicato commenti antisemiti sul suo account Twitter.

Leggi anche > Emily Ratajkowski in Italia, la foto davanti a un Autogrill. E i commenti sono fantastici: «Ti offro un Camogli»

Dopo il provedimento dell'Adidas, i prodotti con marchio Yeezy verranno ritirati dalla vendita con effetto immediato. Adidas, alcune settimane fa, aveva dichiarato che la collaborazione tra il marchio Yeezy e Ye è stata una delle più riuscite nella storia dell'azienda.

Le conseguenze

Come ha dichiarato Adidas, questa interruzione della partnership comporta una perdita netta di 217 milioni di sterline nel 2022. Ye aveva precedentemente accusato Adidas di aver rubato i suoi modelli, in un post su Instagram ora cancellato. «Adidas non tollera l'antisemitismo e qualsiasi altro tipo di incitamento all'odio. I recenti commenti e azioni di Ye sono inaccettabili, pieni di odio e pericolosi e violano i valori dell'azienda di diversità e inclusione, rispetto reciproco ed equità», ha detto l'azienda in una nota.

La sospensione dai social

Già Instagram e Twitter avevano sospeso gli account di Kanye West nei giorni successivi alle sue osservazioni antisemite. Anche le sue partnership commerciali sono state sottoposte a crescenti pressioni. Tra queste, la banca JP Morgan e il rivenditore di abbigliamento Gap hanno dichiarato qualche giorno fa che stavano chiudendo i loro rapporti con Ye, il quale ha accusato Gap di non aver rispettato i termini del loro accordo, anche per non aver aperto negozi indipendenti per il suo marchio di moda Yeezy. Anche la casa di moda Balenciaga e i talent scout Creative Artists Agency hanno interrotto i rapporti con il rapper all'inizio di ottobre. La società di produzione cinematografica e televisiva MRC ha dichiarato ieri che non andrà in onda il suo documentario sul rapper

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Ottobre 2022, 19:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA