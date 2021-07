Stikide, dal 12 luglio il nuovo singolo di Deny k feat. Kiko El Crazy e Jasmine Carrisi

L’attesa è finita, "Stikide", il nuovo singolo di Deny k in collaborazione con Kiko El Crazy e Jasmine Carrisi sarà disponibile da lunedì 12 luglio su tutte le piattaforme di streaming. L’appuntamento per il lancio del singolo e il video di "Stikide" è per il 12 luglio al club Kram, nella Capitale, in compagnia di Albano Carrisi e Miriam Galanti, che daranno il via all'evento.

Da lunedi 12 luglio 2021, sarà disponibile su tutte le piattaforme streaming "Stikide", il nuovo singolo di Deny k feat. Kiko El Crazy, Jasmine Carrisi prodotto da Techpro records. "Stikide" è un brano influenzato da diversi generi musicali ma con sangue reggaeton, scritto dalla giovane promessa Deny K che vedrà la sua consacrazione nell Olimpo musicale. Ad affiancarlo Kiko El Crazy, che non ha sicuramente bisogno di presentazioni visto il successo mondiale che sta ottenendo Ad ammaliare le sonorità la freschezza anche la giovane Jasmine Carrisi che con due singoli all’attivo ha evidenziato una grinta da vera professionista.

Il lancio del singolo e video avverrà nella Capitale, lunedì 12 luglio alle ore 18:00 presso il club Kram, tempio del jet set musicale. Sarà Albano Carrisi affiancato dalla promessa del cinema italiano e conduttrice Sky Miriam Galanti a dare lo start della visione della prima mondiale del videoclip. L'evento esclusivo è rigorosamente su invitato e sarà uno dei momenti indelebili di questa estate che riparte più in forma di prima e segnerà l'inizio di un nuovo modo di concepire e vivere la musica.

