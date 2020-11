Si sono svolti a Roma i funerali di Stefano D'Orazio, storico batterista dei Pooh scomparso nella serata di venerdì scorso a 72 anni: scenario dell'addio al popolare musicista è stata la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo, nel centro della Capitale. Una cerimonia in forma privata nel rispetto delle misure restrittive imposte dall'emergenza Covid. Un rappresentante della sindaca Virginia Raggi ha reso omaggio a Stefano a nome della città e dei romani.

Tra i presenti, oltre agli altri componenti dei Pooh Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia e Riccardo Fogli, c'erano anche Lorella Cuccarinii, Roberto Ciufoli, Fausto Brizzi, Giampiero Ingrassia, il maestro Gianni Mazza, Marino Bartoletti, Fio Zanotti.

Tiziana Giardoni, la moglie di D'Orazio, ha ringraziato i presenti e soprattutto Stefano: "Sei sempre stato la mia forza, accanto a te sono diventata una persona migliore. Tutte le mattine - ha ricordato commossa -, non mi faceva mancare un sorriso. L'ho amato tantissimo". Presente anche Silvia Di Stefano, che D'Orazio ha sempre considerato come una figlia. Tanti i fan presenti che hanno accolto l'arrivo del feretro in chiesa al grido di "Stefano, Stefano" e intonando le canzoni più famose dei Pooh.

Roma Capitale, in accordo con la famiglia dell'artista, ha collaborato attivamente all'organizzazione della cerimonia. Anche per permettere ai tanti che vorrebbero rendere omaggio al musicista di essere presenti in qualche modo almeno per un saluto da lontano, il feretro è arrivato in Piazza del Popolo dopo un corteo partito alle 14.40 circa da piazza del Campidoglio, passando per via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, via del Tritone, piazza di Spagna e via del Babuino, scortato dai motociclisti della Polizia locale di Roma Capitale.

