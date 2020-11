Iva Zanicchi positiva al Covid peggiora, ricoverata in ospedale con la polmonite bilaterale

Iva Zanicchi, positiva al covid, si è aggravata. La cantante è stata ricoverata in ospedale dopo che le sue condizioni di salute in questi giorni sono peggiorate. A spiegare cosa è successo è stato la Zanicchi stessa con un post pubblicato sui social in cui si mostra con i tubi nel naso per poter essere aiutata nella respirazione, evidentemente compromessa dalla malattia.

Iva è stata ricoverata all'ospedale di Vimercate con una polmonite bilaterale. Lei stessa ha spiegato ai suoi followes quello che le sta succedendo: «Sono in ospedale, vi faccio vedere i miei angeli custodi. Oggi c’è una bellissima giornata fuori… voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto. Grazie a tutti per i vostri messaggi! Vi abbraccio forte e un bacio». Poi ha aggiunto: «Sono fiduciosa. Adesso sono abbastanza tranquilla, ma quando arriva la sera si entra in crisi. Credo che mi cureranno bene, sono molto carini. Sono qui nel reparto del tulipano rosso. Oggi è una giornata bellissima, c’è il sole. Godetevela, ma mi raccomando fate attenzione. Adesso voglio riprendere questi infermieri che arrivano qui come degli astronauti, ma poverini si devono difendere».

Gli infermieri ai piedi del letto si mostrano sorridenti e incoraggiano la cantante in questo momento difficile, cercano di sollevarle il morale raccontandole dell'infanzia passata a vedere i suoi programmi. Iva, con la voce bassa poi chiede loro: «Secondo voi morirò?», ma tutti non esitano un secondo a risponderle di no.

