Lo Stato Sociale, incontro con gli studenti dell’Università di Milano-Bicocca per presentare il nuovo progetto: 5 dischi in 5 settimane

Lo Stato Sociale incontra gli studenti dell’Università di Milano-Bicocca mercoledì 3 febbraio alle ore 15.00 per presentare il nuovo progetto del collettivo. Come annunciato infatti verranno pubblicati a breve 5 dischi, uno a settimana per ogni componente della band.

Leggi anche > Ornella Vanoni, nuovo disco a 86 anni: «Ora torno in teatro con un musical»

Un progetto unico quello de “Lo Stato sociale” che verrà presentato in un evento tutto virtuale, organizzato tramite piattaforma Zoom e riservato a 450 allievi dell’Ateneo. Si chiama S.A.D., acronimo di Stati A Distanza, simile scherzosamente alla modalità telematica (DAD) attraverso cui i ragazzi di tutta Italia hanno seguito, e in parte continuano a seguire, lezioni e attività scolastiche. A moderare l’incontro la Prof.ssa Francesca Foppolo, docente di Psicologia della Comunicazione dell’Università di Milano-Bicocca.

“Potevamo fare la cosa più strana nel momento più strano... e l’abbiamo fatta”. Così la band di Bologna ha commentato la nuova sfida discografica che presenterà proprio durante l’incontro: 5 dischi per 5 personalità, ognuno con la propria direzione creativa, il proprio team di lavoro e i propri ospiti, per la prima volta in totale autonomia. Un tentativo di chiarire sempre di più chi sono i singoli individui che formano il collettivo.

Si parte in quest’avventura con Bebo, che lo scorso 29 gennaio ha svelato le sue 5 tracce via Garrincha Dischi/Island Records: un lavoro coraggioso sia per le sonorità scelte sia per le tematiche che affronta a colpi di spoken word. Un disco scritto con le mani in tasca, metaforicamente e no: “Come uno che passeggia. Mettendo tutto in discussione”. Con lui in questo viaggio Matteo Romagnoli (storico produttore de Lo Stato Sociale), Stefano Maggiore (Immanuel Casto, Romina Falconi, etc.) e Francesco Brini, alla batteria in “Prima che tu dica pronto”; tra gli ospiti I Botanici, che con le loro chitarre college rock allargano l’orizzonte di “Fantastico!”, e il maestro Remo Anzovino, magistrale pittore della colonna sonora di “Sono libero”.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Febbraio 2021, 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA