Spice Girls, Mel B in ospedale a pochi giorni dall'inizio del tour: «Ha perso la vista all'occhio destro»

Lunedì 20 Maggio 2019, 19:57

A pochi giorni dall'inizio del tour che segna l'effettiva reunion delle(ma senza Victoria Adams in Beckham), i fan del gruppo, in estasi per il grande ritorno, sono decisamente preoccupati per una notizia che riguarda una delle loro beniamine. Si tratta di, che ad una settimana dal tour, venerdì scorso, si è precipitata in ospedale dopo aver lamentato di averAd accompagnarein ospedale, come riporta anche il Daily Mail , è stato il gruppo al gran completo. Nei giorni precedenti a venerdì scorso, infatti, 'Scary Spice' aveva accusato alcuni disturbi alla vista dall'occhio destro, che poi sono peggiorati fino a farle decidere di farsi ricoverare a Londra., 43 anni, aveva già accusato problemi alla vista circa 20 anni fa, quando fu operata all'occhio sinistro. Il ricovero dello scorso week-end, ora, preoccupa molto i fan, specialmente quelli che hanno già acquistato i biglietti per i primi show del tour.Ad ogni modo, come fa sapere una fonte vicina alle, il ricovero avrebbe permesso un'evoluzione positiva. «ha ricevuto un trattamento specialistico eccellente e sta molto meglio, ora aspetta solo con ansia di iniziare il tour», riporta ancora il Mail.