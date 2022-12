Spettacoli, concerti, mostre: da Venditti-De Gregori a Pippi Calzelunghe, Natale sold-out

di Valeria Arnaldi

Spettacoli, concerti, mostre: il cartellone culturale romano si anima per le feste natalizie.

TEATRO Al Teatro Olimpico, da giovedì fino all'8 gennaio, sarà Pippi Calzelunghe il Musical, nato da un'idea di Gigi Proietti. Ricca la proposta dell'Auditorium della Conciliazione. Qui, il 26, protagonista sarà la danza con Red Carpet Ballet Galà. Il giorno dopo, invece, per la prima volta live, arriverà Carolina con Un Natale favolosoa teatro. Stessa sede, il 29 e il 30, per Harry Potter e il Calice di Fuoco In Concerto: proiezione del film con musica dal vivo eseguita dall'Orchestra Italiana del Cinema diretta da Benjamin Pope. Il 31, Maurizio Battista con Tutti contro tutti. E, all'Auditorium Parco della Musica, Edoardo Leo con il reading Ti racconto una storia. Intanto, al teatro Sistina, prosegue il successo di Cats. E al Brancaccio, quello di Rapunzel il musical, con Lorella Cuccarini. Entrambi con repliche speciali per Capodanno.

MUSICA Il 23 dicembre, al Palazzo dello Sport, i riflettori saranno per Il Volo. Articolata la proposta dell'Auditorium Parco della Musica. Il 23 la scena sarà per Edoardo Bennato. Nella medesima data, prenderà il via il Roma Gospel Festival, che proseguirà fino al 31. Stessa sede, il 26 e il 27, per Antonello Venditti e Francesco De Gregori. Il 26, il 31 dicembre e il primo gennaio sarà il turno di Nicola Piovani con La musica è pericolosa. Dal 26, anche Tosca per cinque date. Il 28, gli sguardi saranno per Elisa, il 30 per Daniele Silvestri. Musica, il 31 dicembre, anche al teatro Olimpico con Neri Marcoré e la sua band.

OPERA Al teatro dell'Opera, fino al 31, Don Chisciotte, balletto in tre atti dal romanzo di Miguel de Cervantes, su musica di Ludwig Minkus.

ARTE Numerose le mostre appena inaugurate. Bob Dylan. Retrospectrum, riunisce dipinti del cantautore, nella prima retrospettiva europea, al Maxxi. Alle Scuderie del Quirinale, Arte liberata 1937-1947. Capolavori salvati dalla guerra. Alla Galleria Corsini, Le stanze del Cardinale. Neri Maria Corsini protagonista della Roma del Settecento. Per gli amanti della tradizione, è immancabile la visita alla mostra 100 presepi in Vaticano, sotto il colonnato sinistro di piazza San Pietro. Per un Natale ricco di bellezza, storie, emozioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Dicembre 2022, 08:43

