Shakira, il tradimento di Piqué non va giù. La nuova frecciatina nell'ultimo singolo: «Pensi solo agli affari»

Shakira non dimentica il tradimento del suo ex, Gerard Piqué, tanto che a distanza di oltre un anno dalla separazione, la cantante colombiana è tornata a parlare di lui nell'ultimo singolo con Manuel Turizo, "Copa Vacìa". Il singolo è stato rilasciato solo poche ore fa e il videoclip ha già totalizzato oltre 3,5 milioni di visualizzazioni. Un successo senza fine che trova le sue radici nell'animo ferito di Shakira.

Che cosa avrà detto la cantante colombiana, questa volta, sull'ex compagno, padre dei suoi due figli, Milan di 10 anni e Sasha di 9 anni?

Andiamolo a scoprire.

Copa Vacía es clara.🤔

Shakira deseaba a Pique, pero el ya no, clara mente porque ya estaba con la Clara Chia.

Vuelve a hablar de que le presta más atención al celular que a ella, como lo dijo en Don't Wait Up.

El vídeo es claro, el la saco del mar y la rodeo de basura y ratas.🤐 pic.twitter.com/4CUWy2Qnm8 — Beautiful Liar❤️ (@CantRemToForYou) June 30, 2023

Shakira ha pubblicato il videoclip del singolo "Copa Vacìa" e i fan sono impazziti. La cantante interpreta una sirenetta dai lunghi capelli rosa e la coda azzurra che viene ingannata da Manuel Turizo, cantante colombiano, e viene portata da lui sulla terraferma, solo per poi essere messa in un grande acquario dove Manuel può ammirarla senza aver paura che lei scappi.

Dopo poco, però, il cantante inizia a stancarsi di lei e diventa indifferente alle richieste di attenzioni da parte della sirena che giace, quindi, sul fondo dell'acquario. Nelle scene finali, Shakira si trova sul pavimento, circondata da immondizia e plastica da buttare, la telecamera individua anche un topolino che rovista nei rifiuti, in cerca di cibo. In molti hanno insinuato che ci fosse un collegamento tra la figura del ratto e il suo ex compagno, ma la cantante non ha accennato a nulla di tutto ciò.

La frecciata di Shakira

Uno slow reggaeton, in cui la cantante si lamenta dell'indifferenza fisica che rovina una coppia, in cui il lui, ovvero Piquè, dedica più energie al lavoro che a tenere accesa la fiamma della passione. Questa è la fine che, secondo alcuni fan, Shakira avrebbe fatto, dopo aver saputo del tradimento: sola e abbandonata, senza un minimo di considerazione.

Insomma, Shakira ha voluto lanciare l'ennesima (forse l'ultima?) frecciatina a Gerard Piqué chiarendo, ancora una volta, che è stata colpa sua e della sua indifferenza nei confronti della cantante.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Giugno 2023, 14:47

