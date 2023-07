Shakira, la nuova vita dopo l'addio a Piquè: otto premi vinti ai "Premios Juventud" e dedica ai figli

di Redazione web

Shakira (46 anni) sta vivendo forse uno dei momenti migliori della sua carriera, nonostante la serenità della sua vita privata sia stata messa a dura prova dalla separazione con il calciatore Gerard Piqué (36 anni) dopo il tradimento con Clara Chia Marti (24 anni). La cantante di origini columbiane non si è arresa e ha continuato per la sua strada, concentrandosi sulla carriera e sui suoi figli, avuti entrambi da Piqué: Milan, 10 anni, e Sasha, 8 anni.

Dopo un successo esplosivo del singolo con Bzrp, Music Session #53, dove la cantante ottiene una prima vendetta nei confronti dell'ex compagno, nessuno l'ha più fermata e i premi per le sue hit mondiali iniziano ad arrivare, a partire dal "Premios Juventud", uno show dedicato alle celebrità e artisti spagnoli, che si tiene ogni anno e durante questa edizione, Shakira ha vinto 8 premi, tra cui anche "Miglior canzone per l'ex".

Ad accompagnarla sono stati i suoi due figli, ormai "ometti" che l'hanno riempita di carezze e abbracci per tutta la durata della premiazione e i fan sono andati in delirio.

▶️​ QUE TIERNO | 🥰



👉Shakira se mostró junto a sus hijos Milan y Sasha en los premio juventud



La cantante se llevó 8 galardones.



Estaba acompañada de los dos hombrecitos de su vida.pic.twitter.com/tgNaZQvV1U — DELPY 📱🎬 (@delpynews) July 21, 2023

Shakira sbanca ai "Premios Juventud"

Shakira aveva due accompagnatori d'eccezione ai Premios Juventud, che l'hanno fatto sentire amata più che mai. Si tratta, infatti, dei suoi due figli, Milan e Sasha che hanno trascorso tutto il tempo ad applaudire e abbracciare la mamma, mentre ritirava 8 premi durante la serata: è stata l'artista che ha vinto di più.

Su Twitter i fan sono impazziti per la dolcezza dei ragazzi che hanno dimostrato tutto il loro supporto alla mamma, in uno dei giorni più importanti per lei.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Luglio 2023, 14:56

