Sara Tavares, morta la cantante ex concorrente all'Eurovision: uccisa da un tumore a 45 anni

di Marta Goggi

Sara Tavares, la cantante che nel 1994 aveva rappresentato il Portogallo all'Eurovision, è morta domenica 19 novembre all'età di 45 anni a Lisbona. La donna lottava da più di 14 anni contro un tumore al cervello. È stato il Ministero della Cultura porteghese a confermare su X la morte della cantante così: «È entrata nello spazio pubblico molto giovane, ma la forza della sua voce ha rivelato subito che era anche una notevole cantautrice».

La carriera

Sara Tavares era un talento prodigio, diventata famosa a soli 16 anni dopo aver cantato 'One moment in time' di Whitney Houston in un programma tv. Nel 1994 ha vinto il Festival da Cançao, che le ha permesso di partecipare all'Eurovision. Da quel momento è iniziata la carriera vera e propria, con album e tour in giro per il mondo. Nel 2009, però, ha ricevuto la terribile diagnosi di tumore al cervello, da allora ha continuato a fare musica ed a lottare contro la malattia.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Novembre 2023, 16:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA