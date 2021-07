Samuele Bersani ricorda live Lucio Dalla: ecco il video durante la prima data di Tour Estemporaneo

Nella prima data alle cascate di Lillaz a Cogne del suo nuovo tour estivo, Samuele Bersani ricorda Lucio Dalla con "Tu non mi basti mai". Una versione acustica molto suggestiva del brano, dalla quale traspare il grande affetto di Bersani verso il suo "maestro artistico". Il video dell'esibizione è stato condiviso da Samuele insieme ad un pensiero affettuoso «Ero presente il giorno in cui Lucio scrisse di getto il testo di TU NON MI BASTI MAI. Stavo registrando il mio quarto album nel suo studiolo bolognese, in via D’Azeglio 52. Era appena stato alla messa delle 11 in San Domenico quando entrò trionfante con il foglio in mano ancora umido d’inchiostro. Durante l’omelia aveva tolto il cappuccio alla stilografica e riga dopo riga gli era uscita tutta la canzone».

Nelle date di TOUR ESTEMPORANEO Samuele Bersani è accompagnato dalla sua band in una formazione di 5 musicisti (Tony Pujia e Silvio Masanotti alle chitarre, Stefano Cenci alle tastiere, Davide Beatino al basso, Marco Rovinelli alla batteria). In scaletta i suoi brani storici riarrangiati in versione completamente nuova, di alcune “sale” del suo ultimo disco “Cinema Samuele” .

Le prime date annunciate della tournée estiva, organizzata e prodotta da Friends & Partners, sono:

3 luglio Cogne (AO) - Musica Stelle

5 luglio Cremona - TRF Festival - Parco di Porta Mosa

21 luglio Vigevano (Pv) - Castello Sforzesco

24 luglio Gardone Riviera (Bs) - Anfiteatro Il Vittoriale

27 luglio L'Aquila - Cantieri Dell'Immaginario

28 luglio Sassari - Piazza Moretti

3 agosto Trieste - Castello

8 agosto Francavilla Al Mare

12 agosto Messina - Arena Villa Dante

13 agosto Zafferana Etnea (Ct) - Anfiteatro Falcone E Borsellino

18 agosto Fasano (Br) - Locus Festival - Piazza Ciaia

19 agosto Trani (Bt) - Piazza Duomo

28 agosto Cattolica (Rn) - Arena Della Regina

31 agosto Prato - Piazza Duomo

Tutte le info su date in aggiornamento e biglietti su www.friendsandpartners.it e www.ticketone.it.

Dal 2 luglio Samuele Bersani è tornato in radio con "Mezza Bugia", nuovo singolo estratto dall'album "Cinema Samuele" (Sony Music). La ‘terza sala’ del mondo sonoro di Samuele è dominata dalla chitarra crunch e da un ritmo incalzante che, tra favole e storie condominiali, accompagnano i sentimenti più universali dell’incomunicabilità.

Una battaglia di parole su un incedere dylaniano e un ritornello di grande eleganza, segnano questo brano dalle alchimie di musica e parole indissolubili, dove la voce di Samuele corre veloce, con fermezza e una punta di cinismo, e canta la rabbia e il risentimento per le menzogne quotidiane, perchè “a far pace col proprio orgoglio… che fatica si fa”. Così la “mezza bugia” che vizia spesso i rapporti di coppia, conferma l'eccezionale abilità di Bersani nel sintetizzare profonde riflessioni in una manciata di parole (che si fanno anche metafora politica nell'eloquente parallelismo governativo “Non esiste una maggioranza alternativa alla tua”).

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Luglio 2021, 20:59

