Il rapper Salmo pubblica l'EP Unplugged: in esclusiva per Amazon Music Italia. «È stato incredibile»

Dieci brani unplugged e dieci video musicali in uscita oggi in esclusiva per Amazon Music Italia: è la nuova avvenutra di Salmo che pubblica l'EP Unplugged, uno speciale editoriale registrato a fine estate nella sua terra, in Costa Smeralda. Al secolo Maurizio Pisciottu, classe 1984, rapper provocatorio e anticonformista approda a questa nuova avvenutra (prima volta per l'artista rap con un unplugged delle sue canzoni con una band dal vivo) con una lista di tracce che includono 9 brani ri arrangiati dall'ultimo lavoro discografico, Flop. Insieme a un remix (che è focus track) di “MARLA” e “Black Widow”, e successi dagli album Playlist, Hellvisback e The Island Chainsaw Massacre.

La tracklist Unplugged parte con 90MIN e si chiude con A Dio. Dentro, ci sono Aldo Ritmo, Criminale, La prima volta, Lunedì, Il senso dell'odio, Il cielo nella stanza, L'alba, brani che saranno pubblicati anche in vinile il prossimo 9 dicembre. Brani e video saranno disponibili dalle 21:00 del 3 ottobre su Amazon Music Italia e, contestualmente, i video con la performance di Salmo saranno resi disponibili sul suo canale YouTube. Inoltre, verrà rilasciata simultaneamente una versione estesa dell'intera sessione, contenente tutti i video.

«Suonare e registrare questo speciale unplugged è stato incredibile, con una formazione inedita, nuovi arrangiamenti, suoni e un modo di cantare diverso dal solito. - racconta Salmo che, reduce dal concerto di luglio scorso allo Stadio San Siro a Milano davanti a 50 mila spettatori, è in partenza con 12 date nei principali palazzetti italiani - Tengo molto a questo progetto e volevo rendere omaggio alla Sardegna, per questo ho scelto il Ritual come location».

