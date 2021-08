R. Kelly, via al processo per violenza sessuale su ragazze minorenni: il cantante rischia 10 anni di carcere

R. Kelly, via al processo per violenza sessuale su ragazze minorenni. Il cantante statunitense, considerato il re del R&B, è imputato a New York e ieri è iniziato il giudizio nel tribunale di Brooklyn.

R. Kelly, che si è sempre dichiarato innocente, è accusato di stupro, ricatti e corruzione da diverse donne, all'epoca dei fatti minorenni. Alcune delle accuse risalgono a 20 anni fa. Il cantante, al secolo Robert Sylvester Kelly, rischia fino a 10 anni di carcere se tutte le accuse dovessero essere confermate. Il primo testimone è stata proprio una donna che all'epoca dei fatti denunciati, nel 2009, era minorenne e che ha sostenuto che la sua minore età era a conoscenza anche della star.

R. Kelly è accusato di essere a capo di una vera e propria organizzazione che si occupava di procurargli ragazze anche minorenni per il sesso nelle varie città dove si recava per tour e registrazioni. Nella sua arringa di apertura, l'avvocato di Kelly, Nicole Blank Becker, ha invece affermato che le presunte vittime sono groupies offese, che all'inizio avevano acconsentito al sesso per poi diventare «dispettose» o voler approfittare dei soldi e della fama della star. Ma i pm hanno descritto Kelly come «un uomo che ha usato bugie, manipolazioni, minacce e abusi fisici per dominare le sue vittime ed evitare di prendersi le sue responsabilità per anni». «Questo caso riguarda uno sfruttatore», ha detto l'assistente procuratore Maria Melendez, «non riguarda una celebrità a cui piace molto fare festa».

