«La picchiavano per farla salire sul palco»: Patty Pravo querela Mario Luzzatto Fegiz. Cosa è successo

di Cristina Siciliano

Patty Pravo è al centro di una polemica dopo le dichiarazioni del giornalista Mario Luzzato Fegiz. Il giornalista ha riportato alcuni episodi di presunte violenze subite dalla cantante prima delle sue esibizioni. «Ho scoperto delle cose interessanti - ha sottolineato Mario Luzzatto Fegiz a A modo mio su Rai 1 -. Per esempio che si rifiutava di salire sul palco, al momento di andare in scena: panico, capriccio, problemi psichici? Non si sa. La leggenda narra che veniva picchiata dal suo manager che ai tempi era Enrico Rovelli, oppure da qualche fidanzato e dopo averle prese cantava regolarmente». Di conseguenza la cantante ha scelto di denunciare Fegiz smentendo categoricamente le accuse attraverso un post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Le parole di Patty Pravo

«A seguito delle false dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa dal Sig.

