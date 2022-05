Oggi è un altro giorno, Achille Lauro fuori dall'Eurovision: «Bocciato perchè vittima del sistema...»

Anche nel salotto di "Oggi è un altro giorno" si commentano le performance dell'Eurovision, soprattutto quelle italiane. Argomento clou è l'esclusione di Achille Lauro che, nella seconda semifinale, ha rappresentato San Marino col brano "Stripper". Dal momento in cui è stata dichiarata la sua esclusione, è impazzata la polemica: perchè? Il primo ad opporsi è stato Cristiano Malgioglio, commentatore ufficiale del Festival, che ha esclamato in diretta: «No io non ci sto! Mi oppongo». E, a meno di 24 ore dalla serata, si continua a parlare della performance di Lauro che, a Sanremo 2021 e 2022, ha conquistato tutti. Serena Bortone e i suoi opinionisti hanno mandato delle clip della serata di ieri,parlando dello stile e dell'esibizione di Lauro. «Io l'ho trovato meraviglioso, la sua esibizione è stata veramente internazionale. Bravissimo, fighissimo. In un secondo mi sono ritrovata in America» commenta Jessica Morlacchi, opinionista del programma ormai da tempo. «In realtà l'Eurovision è più politica che musica. Quello che succede negli alberghi poi...» afferma Luca Tommasini (coreografo, regista e direttore artistico), scioccando tutti.

«Si danno voti a vicenda, si mettono d'accordo prima, ecco perchè.. Achille è stato vittima del sistema» ha continuato Tommasini.

«Sicuramente è stato particolare, e questa volta si è anche superato nello show rispetto agli altri, essendo una rappresentazione mondiale - ha esordito invece Gigi Marzullo -. Poi ha inciso il fatto che l'Italia ieri non votava e a San Marino sono in tre. Bocciato».

Ora, però, tutti gli italiani attendono trepidanti la finalissima di sabato 14 maggio, in cui gareggeranno Mahmood e Blanco con il brano "Brividi", vincitori del Festival di Sanremo 2022. Countdown per l'ultimo match.

