Mina, arrivano due nuove antologie: Orione e Cassiopea. Ci sono due inediti di Califano e Buscaglione

Mina, ancora lei, il mito che "si nota di più se sta in disparte" e compare ogni tanto, per esempio con una raccolta - The Italian Songbook - delle sue più belle interpretazioni in italiano, arricchite da due inediti. Il nuovo progetto discografico dell'artista uscirà il 27 novembre, e racconterà la sua carriera nel tempo attraverso due antologie:

Cassiopea (PDU/distr. Sony Music) e Orione (PDU/distr. Warner Music), ciascuna con un inedito.

Una summa dei grandi successi di una lunga carriera e di cover, grandi pezzi di autori e cantautori della

tradizione musicale italiana, in trpetati dalla su amitica voce. Sedici tracce per ogni album e, come plus, fotografie inedite.

I due inediti sono "Un tempo piccolo" di Franco Califano-Alberto Laurenti-Antonio Gaudino (Cassiopea), mentre in Orione c'è il brano "Nel cielo dei bars" di Fred Buscaglione-Leo Chiosso.

"The Italian Songbook", presentato da PDU in digipack e doppio vinile colorato, è disponibile in pre-order su Mina_preorder.

Le tracklist. "Cassiopea": "Anche un uomo"; "La lontananza"; "Vento nel vento"; "Caruso"; "Oro/la canzone del sole"; "I Migliori Anni Della Nostra Vita"; "Canzoni stonate"; "Fortissimo"; "Malafemmena"; "Volami nel cuore"; "Con te sarà diverso"; "Compagna di viaggio"; "Volevo scriverti da tanto"; "L'uomo dell'autunno"; "Un tempo piccolo" (inedito).

"Orione": "Parlami d'amore Mariù"; "Io domani"; "Una lunga storia d'amore"; "L'importante è finire"; "Il cielo in una stanza"; "Che m' importa del mondo"; "Va bene va bene cosi"; "Amara terra mia"; "Ricominciamo"; "Almeno tu nell'universo"; "Portati via"; "Questa canzone"; "La sola ballerina che tu avrai"; "Oggi sono io"; "Nel cielo dei bars" (inedito).

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 18:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA