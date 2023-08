Marco Mengoni su Tinder? Spunta il profilo (fake? spunta blu?) sull'app di incontri: «Non siate noiosi». Fan scatenati

di Redazione Web

È lui o non è lui? Al momento nessuna certezza, ma tanto basta a far sognare qualche fan. Nelle ultime ore su Tinder, la più celebre app di incontri, è spuntato un profilo di Marco Mengoni, con grande sorpresa di chi se lo è trovato davanti. «Non siate noiosi, io ci provo», si legge nella descrizione sotto al nome "Marco" e l'età "34". Il primo pensiero è che si tratti di un fake. «Ma ti pare che Mengoni abbia bisogno di Tinder per trovare l'amore?», sussurra qualcuno. Ad aumentare il dubbio, però, c'è la spunta blu. «Il profilo è verificato», si legge nella descrizione. E allora, forse, non è una possibilità così remota.

Possibile, dunque, che si tratti dell'autentico Marco Mengoni, scapolo d'oro d'Italia e sogno proibito di migliaia di persone, uomini o donne che siano.

I commenti dei fan

Tantissimi i commenti di fan in visibilio, ai quali si aggiunge quello di una ragazza, che pubblica lo screen con la prova: «È apparso anche me». E allora, se 1+1 fa 2...

Marco Mengoni non ha commentato il fatto sui suoi profili social.

I "sognatori" aspettano un cenno.

Ultimo aggiornamento: Domenica 20 Agosto 2023, 10:44

