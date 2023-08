Marco Conidi e L'Orchestraccia, il nuovo singolo “Splendida ironia”

Splendida ironia (T-Recs Music) è il titolo del nuovo singolo di Marco Conidi e l'Orchestraccia, sulle piattaforme digitali dal 4 agosto e già disponibile per la rotazione radiofonica. Il brano - prodotto da Tony Pujia - è stato presentato dal vivo lo scorso 22 luglio a Roma in occasione di Una serata indimenticabile, lo show di Maurizio Battista al Circo Massimo.

«Splendida Ironia - spiega Marco Conidi - è una canzone su come affrontare con leggerezza questo regalo del tempo che ci è concesso e questo passare delle emozioni che rendono unico ogni momento. È una melodia da canticchiare mentre si fa la spesa o si va al mare, mentre si passeggia per le strade o si guida l'automobile con la radio accesa. È un po' come quei motivetti retrò anni Sessanta che tutto il popolo italiano cantava spensieratamente. Esprime una cosa molto semplice: di come il tempo valga sempre la pena di essere vissuto, in qualunque situazione, con la giusta dose di poesia e di ironia.

Il tour estivo dell'Orchestraccia prosegue

L'Orchestraccia intanto prosegue il tour estivo: 11 agosto Subiaco (RM), 13 agosto Diamante, 14 Catanzaro, 16 Castel cellesi (VT), 19 Poli, 26 San Gregorio da Sassola, 27 Antrosano (AQ), 29 Campagnano, 2 settembre Olevano Romano, 9 settembre Massa Carrara, 10 settembre Roma, 16 settembre Guidonia, 22 settembre Grottaferrata (RM), 24 settembre Lariano, 20 novembre Milano, 4 e 5 dicembre Roma, 8 dicembre Lacedonia (AV), 9 dicembre Aprilia (LT), 31 dicembre Taranto.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Agosto 2023, 17:30

