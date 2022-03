Maneskin, la rock band annuncia il tour mondiale e le nuove date italiane: ecco dove

Il successo dei Måneskin si conferma di giorno in giorno e, ora, arriva il loro primo tour mondiale. Il gruppo rock è pronto ad esibirsi in 48 concerti fra Nord America ed Europa. Il Loud Kids Tour, che partirà il 31 ottobre 2022, da Seattle, avrà nuove date che includono il primo headline tour in Nord America, oltre a diverse aggiunte agli show nei palazzetti italiani. Il Tour nei Club Europeo, precedentemente posticipato, si sposta nei Palasport nel 2023: suoneranno in 16 città degli Stati Uniti, tra cui New York, San Francisco, Las Vegas, Washington e Canada, prima di intraprendere il tour europeo riprogrammato per il 2023 e al quale si aggiungono nuove date.

Dopo il Tour in Nord America, i Måneskin daranno il via al loro Tour Europeo in Italia, a Pesaro, il 23 febbraio 2023, con nuovi biglietti disponibili, aggiungendo due nuove date: il 17 marzo a Bologna e il 5 maggio a Milano.

I biglietti saranno in vendita a partire da venerdì 25 Marzo alle ore 10:00 (ora locale) negli

Stati Uniti e alle 14:00 (CET) in Europa.



«Vi annunciamo con grande emozione che il nostro LOUD KIDS tour si è fatto ancora più rumoroso ed è diventato mondiale!» dichiarano i Måneskin. «Il LOUD KIDS tour è cresciuto e comprenderà le nostre prime vere date da headliner negli Stati Uniti. Mentre la capienza di tutti gli show europei al chiuso è stata incrementata, per via della grande richiesta» dichiara la band. E aggiungono: «Naturalmente, non è facile per noi parlare di musica dal vivo mentre la guerra affligge l’Ucraina e provoca la sofferenza di così tante persone innocenti. Siamo devastati per il popolo ucraino e vogliamo dimostrargli la nostra totale solidarietà».

Tutti gli show all’aperto compresi Verona (28 aprile 2022), Circo Massimo (9 luglio 2022) e Lignano Sabbiadoro (23 giugno 2022) sono confermati, così come la partecipazione a tutti i festival già annunciati. Annullate invece le tappe del tour in Russia.

Le date del tour in Nord America e quelle riprogrammate e aggiuntive in Italia ed Europa sono:



31 ottobre 2022 - Seattle, WA - Paramount Theater

3 novembre 2022 - San Francisco, CA - Masonic Theater

10 novembre 2022 - Phoenix, AZ - AZ Federal Theater

12 novembre 2022 - Salt Lake City, UT - The Complex

14 novembre 2022 - Denver, CO - The Fillmore

18 novembre 2022 - Detroit, MI - Fillmore

21 novembre 2022 - Toronto, ON - History

24 novembre 2022 - Montreal, QC - MTelus

26 novembre 2022 - Boston, MA - MGM @ Fenway

28 novembre 2022 - Philadelphia, PA - The Fillmore

2 dicembre 2022 - New York, NY - Hammerstein Ballroom

5 dicembre 2022 - Washington DC - Anthem

7 dicembre 2022 - Atlanta, GA - Tabernacle

9 dicembre 2022 - Miami, FL - Fillmore

12 dicembre 2022 - Houston, TX - Bayou Theater

13 dicembre 2022 - Dallas, TX - Southside Ballroom

16 dicembre 2022 - Las Vegas, NV - Virgin Theater

