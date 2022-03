Paolo Calabresi, a Oggi è un altro giorno: «Quella volta che mi finsi Nicolas Cage...»

L'attore Paolo Calabresi, ospite di Oggi è un altro giorno, ha raccontato quando una volta finse di essere la star di Hollywood Nicolas Cage. «Mi era capitata l'occasione di vedere la partita della Roma - dice Paolo -. Erano finiti i biglietti e, quindi, per ottenerli 'a scrocco' li ho chiesti a nome di Nicolas Cage. Fu il Milan, che ospitava la partita, che fece partire una macchina mediatica tanto che sono stato costretto ad andare fingendomi davvero Cage», continua generando curiosità nei presenti in studio.

Leggi anche > Luca Barbarossa, anima di Radio2 Social Club: «Quando veniva Dalla e chiedeva: che vi canto?»

«Ricordo che - continua Calabresi - e quando arrivai allo stadio la televisione mi inquadrò e annunciarono che Nicolas Cage era arrivato. E da quel momento dovevo davvero fingere: non so quanti autografi ho firmato quel giorno». Ma non è tutto. Calabresi voleva conoscere il capitano della Roma e chiese di andare negli spogliatoi: «Mi aprì la porta Capello, chiamò Totti che ni guardava come fossi una star, e io idem» conclude Paolo scatenando una fragorosa risata in studio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Marzo 2022, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA