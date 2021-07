Maneskin, Damiano ci da un taglio: cambia look e si mostra sui social

Damiano David dei Maneskin cambia look e sconvolge le fan. Mentre il successo travolgente dei Maneskin non accenna a fermarsi e anzi la band si impone a livello internazionale, Damiano David ha scelto di dare un taglio drastico ai suoi capelli e mostrarsi suo social, creando scompiglio fra i follower.

Il nuovo look di Damiano David

Damiano David protagonista dei social col suo nuovo look. Il cantante dei Maneskin ha infatti deciso di rinunciare alla lunga chioma con cui è diventato famoso e operare un cambio molto deciso, scegliendo un più estivo e comodo taglio corto con frangetta. Il risultato del lavoro del coiffeur è stato poi mostrato su Instagram, provocando lo scompiglio fra i follower, soprattutto di sesso femminile. Il nome di Damiano è andato in tendenza sui social e la scelta, inizialmente criticata, è stata poi apprezzata dalle fan che sembrano non rimpiangere il precedente e ben più selvaggio look.

Maneskin, un successo inarrestabile

Intanto i Maneskin continuano ad accrescere il loro successo e infrangere record. Dopo la vittoria a Sanremo 2021 e quella dell’Eurovision Song Contest 2021, con oltre 34 milioni di ascoltatori nell'ultimo mese, hanno conquistato la prima posizione della Top 50 Global Chart di Spotify con il brano “Beggin’”, oltre ad avere altri due brani nella classifica mondiale: “I wanna be your slave” in posizione #8, certificato disco di platino in Italia, e “Zitti e buoni” #37 (già triplo disco di platino).

