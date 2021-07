Kate Middleton , gli "sms segreti" a Meghan Markle mentre William e Harry litigano furiosamente. Prove di tregua tra Kate Middleton e Meghan Markle? Una fonte vicina alla royal family ha rivelato a Us Weekly che le due cognate starebbero provando a ricucire i rapporti per sedare la lite in corso tra i due fratelli.

Secondo la fonte, Kate Middleton e Meghan Markle si sarebbero scritte più di un messaggio per cercare di ricomporre la frattura. E la duchessa di Cambridge avrebbe inviato alla cognata anche un regalo per la neonata Lillibet Diana. I rapporti tra le due si erano definitivamente incrinati dopo il famoso litigio sul vestito delle damigelle in occasione del matrimonio di Megha e Harry. Ora però le cose sarebbero cambiate e per il bene dei mariti starebbero tentando un riavvicinamento.

Rimangono tesi invece i rapporti tra William e Harry. Secondo le ultime indiscrezioni, i due avrebbero litigato furiosamente «con strilli, urla e parolacce» prima e dopo la cerimonia per l'inagurazione della statua di Lady Diana. William non avrebbe gradito la richiesta di Harry di escludere Kate dalla cerimonia. La strada per la pace è lunga, staremo a vedere.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 9 Luglio 2021, 14:17

