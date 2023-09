Luciano Rossi, morto il cantautore romano che scrisse “Se mi lasci non vale”. Aveva 77 anni

È morto a Roma, all'età di 77 anni, il cantautore Luciano Rossi, autore di brani come "Se mi lasci non vale" e "Ammazzate oh!". La scomparsa è avvenuta l'8 luglio e a darne notizia, a distanza di quasi due mesi, è la figlia Ilaria. Luciano Rossi era nato nella capitale il 5 settembre 1945, aveva iniziato a scrivere per altri artisti (I Gens, Rosanna Fratello, Little Tony ed altri).

La carriera e i successi

Nel 1972 pubblicò l'album Esaltarsi che però non ottenne successo, nel 1974 Rossi fu in gara a Un Disco per l'Estate con Ammazzate oh!, fu eliminato ma il brano ottenne un gran successo sulla scia del quale l'anno dopo uscì il suo secondo album Bella.

