Live is Life: Gianni Truppi in concerto piano e voce all’Arena Puccini di Bologna

Bimbi per strada (Children): il nuovo singolo di Fedez fuori oggi

Giovedì 11 Giugno 2020

La musica dal vivo torna a riprendere i sui spazi con un progetto nato da Ponderosa Music & Art in collaborazione con molti addetti al settore musicale, celebrando la ripresa della musica live in Italia con una serie di concerti in diverse regioni della Penisola. Il primo a esibirsi sarà il cantautore e polistrumentista napoletano lunedì 15 giugno, alle ore 21.30.con ingresso ad offerta libera, inaugura la preview del festival Tutto Molto Bello “Sunshine Superheroes”, rassegna organizzata dal Locomotiv Club, che si inserisce all'interno del cartellone Bologna Estate 2020. Inoltre è già disponibile su tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming “5” (Virgin Records/Universal Music), il nuovo EP di Giovanni Truppi. Il disco contiene 5 tracce di cui 3 tratte dal precedente album “Poesia e civiltà” e rivisitate con prestigiose collaborazioni (“Mia” insieme a Calcutta, “Conoscersi in una situazione di difficoltà” con Niccolò Fabi) e due inediti che svelano una dimensione più intima del cantautore (“Procreare” in collaborazione con Brunori Sas e “Il tuo numero di telefono”). Il progetto discografico è accompagnato da “Cinque”, un fumetto edito da Coconino Press con tutte le canzoni dell’EP illustrate da sei differenti disegnatori (Fulvio Risuleo e Antonio Pronostico per “Mia”, Cristina Portolano per “Conoscersi in una situazione di difficoltà”, Piero Scarnera per “Due segreti”, Mara Cerri per “Procreare” e Zuzu per “Il tuo numero di telefono”).