Le Vibrazioni: al via le iscrizioni per il nuovo tour orchestrale diretto da Peppe Vessicchio

Mercoledì 28 Agosto 2019, 17:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. La band milanese formata da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda, che da poco hanno festeggiato al Forum di Assago con un concerto evento i loro 20 anni carriera, cercano musicisti per il tour orchestrale che partirà dal Teatro Golden di Palermo l’11 novembre e che diretto dagirerà in un mese l’Italia prima di chiudersi a Roma il 12 dicembre all’. Tra i brani che saranno proposti nei concerti de “Le Vibrazioni in orchestra di e con Peppe Vessicchio”, accanto ai successi di “Dedicato a te”, “Così sbagliato”, “Amore Zen” e “Pensami Così”, anche l’ultimo singolo “L’amore mi fa male”, scritto da Sarcina con Giulia Anania, Valerio Carboni, Marta Venturini e Luca Chiaravalli (anche produttore artistico).Il bando per le selezioni è disponibile qui . È possibile iscriversi entro il 1 ottobre.Queste le date del tour de Le Vibrazioni:11 novembre – Teatro Golden – PALERMO12 novembre – Teatro Impero – MARSALA (TP)13 novembre – Teatro Metropolitan – CATANIA15 novembre – Teatro Rendano – COSENZA18 novembre – TeatroTeam – BARI20 novembre – Teatro Augusteo – NAPOLI27 novembre – Teatro Tuscanyhall – FIRENZE29 novembre – Teatro Colosseo – TORINO2 dicembre – Teatro EuropAuditorium – BOLOGNA5 dicembre – Gran Teatro Geox – PADOVA10 dicembre – Teatro Nazionale – MILANO12 dicembre – Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli) – ROMAI biglietti dei concerti sono disponibili in prevendita online sul sito di TicketOne ( www.ticketone.it ) e in tutti i punti vendita autorizzati. Per la data di Cosenza, invece, i biglietti sono disponibili in prevendita su InPrimaFila ( www.inprimafila.net ), mentre quelli per la data di Padova su Ticketmaster ( www.ticketmaster.it ). Il tour è prodotto da 432, Color Sound e Therea Omnis.Prosegue, intanto, anche il tour estivo della band. Le prossime date: 13 settembre – Piazza del Popolo - CALANGIANUS (OT); 14 settembre - Piazza SS. Trinità - POLIZZI GENEROSA (PA); 16 settembre - Piazza Unità d’Italia - LAGONEGRO (PZ); 28 settembre - Piazza Municipio - TOCCO CAUDIO (BN); 29 settembre - Piazza Italia - UGENTO (LE).