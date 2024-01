Il Volo, Ignazio Boschetto si sposa con Miss Venezuela: ora anche un bambino? «Fosse per me sarei già papà...»

di Luca Uccello

Ignazio Boschetto prende Il Volo. Questa volta però da solo. Il tenore si sposa. Il cantante ha annunciato di aver chiesto alla fidanzata Michelle di sposarlo. Nelle foto pubblicate anche da Di Più Tv, Ignazio ha mostrato l’emozionante momento della proposta e il prezioso anello che ha donato a Michelle. «Vuoi diventare mia moglie?». La risposta felice e commossa della sua amata alla domanda è stata un sì pieno d'amore. «Sì, mille volte sì amore mio! Voglio passare tutta la mia vita con te. Ti amo tanto». Con queste parole, scrive il settimanale Di Più Tv.

Nessuno se lo poteva immaginare. Nessuno pensava che una relazione appena ufficializzata, iniziata da non più di un anno fa, potesse trasformarsi in un amore per sempre. E invece... Sui social sono arrivati migliaia e migliaia di messaggi di congratulazioni ma anche tantissime domande sulla donna che gli ha rubato il cuore.

Ma chi è la ragazza che ha rubato il cuore a Ignazio? Non è una perfetta sconosciuta, anzi. Lei si chiama Michelle Bertolini, è nata e cresciuta a Caracas, in Venezuela, pur avendo chiare origini italiane. Suo padre si chiama Enrico mentre la madre venezuelana, Jacqueline. La notizia dell’amore e del fidanzamento tra Ignazio Boschetto e Michelle ha avuto molto risalto in Venezuela - scrive ancora Di Più Tv perché lei è famosa nel suo Paese. Michelle,è stata per qualche anno una giovane promessa del tennis, ma soprattutto è stata una reginetta di bellezza. «La sua strada verso il successo sembrava spianata, ma ha subìto un infortunio al ginocchio, che l’ha costretta a fermarsi e a sottoporsi a un intervento chirurgico.

Così ha fatto la modella, subito dopo il concorso di Miss Venezuela. Grazie alla sua bellezza si è aggiudicata due fasce e il secondo posto, che le è valso il titolo di Miss International. «Ma fare la modella non la rendeva felice - racconta un suo amico - il suo sogno era creare qualcosa di nuovo, che fosse solo suo». E ci è riuscita. Ora gestisce un ristorante e la società di famiglia che produce vino.

Ma come si sono conosciuti la ex Miss e il tenore? Nel 2019, quando ha assistito a un concerto del Volo e ha partecipato a un incontro tra i cantanti e i fans. «Michelle quel giorno - racconta ancora il suo amico - si limitò a scattare una foto ricordo con i ragazzi del Volo, poi ha rivisto Ignazio e tra loro è scoppiata subito la scintilla dell’amore». Matrimonio e figlio? «Fosse per me sarei diventato papà già qualche anno fa, a venticinque anni. Mi sarebbe piaciuto un sacco». Parole pronunciate pochi mesi fa a Verissimo. E considerato il folle amore che c'è tra lui e Michelle non bisognerebbe stupirsi se arrivasse anche l'annuncio di un bebè in arrivo...

