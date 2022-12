Il Volo atterra al Forum: «Ogni concerto è unico»

Tripletta di live italiani per i ragazzi de Il Volo. Dopo la data di oggi al Pala Alpitour di Torino, tocca ai concerti al Forum di Assago il 17 dicembre e al Palazzo dello Sport di Roma il 23 dicembre. «Cantiamo ogni sera - raccontano - come fosse la prima volta. Ogni concerto per noi ha il suo pubblico, la sua particolarità, la sua storia. Veniamo da mesi di tour in tutto il mondo, dall’America all’Australia. Ma tornare a casa dai nostri fan che ci seguono da oltre dieci anni è sempre una grande gioia».

In scaletta, «un repertorio che unisce i classici della tradizione italiana e americana, alcune arie note, e i nuovi brani che abbiamo interpretato nell’ultimo album “Il Volo Sings Morricone”». Non mancherà “Happy Xmas (War Is Over)”: «Era stato pubblicato nel 1971 per lanciare un messaggio di pace contro la Guerra del Vietnam. Oggi, nonostante siano passati più di 50 anni, la follia della guerra continua a far parte del nostro mondo». Appena rientrati dal viaggio in Brasile (ci torneranno a marzo in tour), Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, aggiungono un altro tassello alla loro carriera piena di successi e di sold out anche oltre confine. Saranno protagonisti musicali del concerto della Vigilia di Natale in Terra Santa, trasmesso su Canale 5. «È da tempo che pensavamo a un posto simbolico per fare un regalo speciale ai nostri fan che da tanti anni ci seguono da tutto il mondo. Per creare un evento del genere c’è voluto molto lavoro ma siamo felicissimi del risultato. Sarà emozionante cantare a Gerusalemme, con un repertorio che comprende i nostri brani abituali e che abbraccia l’essenza del Natale».

Il trio conclude così un anno da protagonista. Per la festa della Repubblica avevano intonato l’Inno d’Italia su Rai 1 ai Fori Imperiali davanti al Presidente della Repubblica, poi il via al tour con le due serate all’Arena di Verona e ancora le loro voci per la Giornata Mondiale delle Famiglie alla presenza di Papa Francesco.

