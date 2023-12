Giuliano Sangiorgi annuncia alla nonna che tornerà a Sanremo. Il video commovente: «Sono ancora il suo bambino di allora»

Una conversazione - fatta non solo di suoni ma anche di gesti e di sguardi - che in pochi secondi ha commosso il web, delle dolci parole scambiate tra Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, e sua nonna, ormai anziana ma che continua a dargli il suo sostegno come può.

Entrambi seduti sul divano, Giuliano guarda nonna Stella (di 97 anni) negli occhi e con delicatezza le pone una domanda: «Quest'anno sai dove vado? Ti ricordi Sanremo?». Poi le parla e spiega che tornerà di nuovo su quel palco, come aveva già fatto nel 2005, «quando c'era nonno Gino».

La commozione di Giuliano Sangiorgi e la reazione dei fan

Nonna Stella guarda suo nipote, gli occhi un po' appannati dall'età, e con dolcezza risponde che sì, ricorda e sì, certo che farà di nuovo il tifo per lui.

Sotto il video, il cantante scrive: «Ora si può andare a Sanremo! Nonna Stella mi ha dato tutto l’occorrente, come sempre. Lo so, lo so… le ho estorto delle parole dolci che solo fino a pochi anni fa sarebbero sgorgate dalla sua bocca solo per farmi stare bene, per rendermi felice, per farmi godere ogni istante. Mi faceva sentire protetto sempre… oggi, con i suoi 97 anni di vita stupendi, sa ancora come guardarmi negli occhi e dirmi, in silenzio o con pochi suoni sgangherati, che in fondo in fondo, lei mi riconosce e sono ancora il suo bambino di allora… "Alzate San Giuanni e non durmire…" recitava, commossa, nel nostro album “mentre tutto scorre” e aveva il potere di allontanare le nuvole e “lu maletiempu”».



Poi, conclude: «Lo fa ancora e mi porta sempre dentro un cielo terso e limpido, come solo lei sa fare».

