Nonni riescono a riabbracciare i nipotini dopo 3 anni di calvario giudiziario: «Chi li ripagherà per la serenità perduta?»

Una lunga querelle giudiziaria. Un rapporto interrotto per lungo tempo. Una coppia di nonni ha dovuto attendere tre lunghi anni per riabbracciare i nipotini. Ci sono volute varie carte bollate per dimostrare che sono persone premurose, amorevoli e con tutte le risorse necessarie, anche sotto il profilo economico. Alla fine ce l'hanno fatta. Il tribunale per i minorenni, a Torino, ha dichiarato lo stop alla procedura di adottabilità dei due bimbi.