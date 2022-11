Morandi, Go Gianni Go!: il nuovo tour nei palasport. Da marzo 2023 in giro per l'Italia

Gianni Morandi torna in tour. Nelle ultime ore il cantante ha annunciato sui social il nuovo tour che si terrà in sei diversi palasport in giro per l'Italia. Il tour che prende il nome di Go Gianni Go! partirà il 10 marzo del 2023 da Rimini e si concluderà il 23 marzo a Torino.

Go Gianni Go! Morandi nei Palasport

Dopo la notizia del ritorno al Festival di Sanremo in veste di conduttore al fianco di Amadeus, Gianni Morandi annuncia oggi il tour GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, la nuova avvincente corsa per raggiungere e riabbracciare il suo affezionato pubblico nei principali palazzi dello sport italiani, in partenza a marzo del prossimo anno.

Rimini, Milano, Firenze, Roma, Bologna, Torino: queste le prime città che si preparano ad accogliere GIANNI MORANDI, ​​showman in grado di tenere alta, per l’intera durata dei suoi concerti, la carica di energia e il suo contagioso entusiasmo. Per il GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT, prodotto da Trident Music, MORANDI ha pensato a una speciale scaletta, un concentrato di vitalità e potenza che mescola i brani frutto del fortunato sodalizio artistico con Jovanotti - L’Allegria, Apri Tutte Le Porte e La Ola - ai classici del suo repertorio, affiancato on stage da una formidabile band di 12 elementi diretta dal Maestro Luca Colombo. Il tour segue la scia delle partecipazioni di Morandi sui palchi del Jova Beach Party, che hanno animato l’estate 2022 con performance iconiche e inediti duetti.

Acclamato da un’audience multigenerazionale, con il GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT GIANNI MORANDI è pronto a regalare una volta in più al suo pubblico uno show ricco di emozioni indimenticabili. I biglietti del GO GIANNI GO! MORANDI NEI PALASPORT saranno disponibili a partire dalle ore 14.00 di giovedì 10 novembre sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

