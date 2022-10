"Tutte le strade portano a Sanremo", il siparietto di Amadeus e Morandi

(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2022 Amadeus e Gianni Morandi, scaldano i motori in vista della 73esima edizione di Sanremo, il festival musicale in programma dal 7 all’11 febbraio del 2023, con un video girato su una scala mobili dove i due imboccano direzioni diverse e opposte per raggiungere la cittadina ligure, dove storicamente si tiene il Festival. “Tutte le strade portano a Sanremo”, scrive Morandi nella didascalia del video pubblicato su Instagram. Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Martedì 18 Ottobre 2022, 19:47

