Ghali vola alla Mecca per il Ramadan: «È il momento giusto per vivere la gratitudine che provo verso Dio»

di Serena De Santis

Questo è il mese di Ramadan, il periodo in cui per migliaia di musulmani si pratica il digiuno in commemorazione della prima rivelazione del Corano a Maometto, che quest'anno si conclude il prossimo 9 aprile. Da bravo fedele, anche Ghali sta rispettando la tradizione religiosa e per rispettare la propria fede, il rapper milanese è volato alla Mecca e ha pubblicato su Instagram uno scatto che lo vede in preghiera con una tunica bianca.

La foto pubblicata su Instagram

Durante il periodo del Ramadan, la tradizione vuole che i fedeli camminino intorno alla kaaba, la costruzione presente all’interno della grande moschea, considerata il luogo più sacro al mondo dell’Islam. Per farlo sono molti coloro che intraprendono il pellegrinaggio alla Mecca, considerata la dimora di Allah o hajj, rispettando in questo modo uno dei cinque pilastri dell'Islam, cioè uno dei cinque requisiti che tutti i fedeli devono soddisfare almeno una volta nella loro vita.

Il rapper, proprio all'inizio del Ramadan, aveva pubblicato un altro scatto con sotto scritto: «È il momento giusto per vivere la gratitudine che ho per Dio, per tutta la gente che in questo Paese ha dimostrato di saper stare dalla parte giusta e grazie alla quale non mi sono sentito solo».

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Aprile 2024, 16:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA