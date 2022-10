Morto Franco Gatti, il "baffo" dei Ricchi e Poveri

di Totò Rizzo

Era “il baffo” ma anche “il nasone” dei Ricchi e Poveri. Era Franco Gatti, il basso/baritono del quartetto vocale più popolare del pop italiano, autore anche, insieme con Angelo Sotgiu (“il biondo”), di molti successi del gruppo. Poi c’erano Angela Brambati (“la brunetta”) e Marina Occhiena (“la bionda”). Franco Gatti è morto ieri, nella sua Genova, aveva 80 anni.

Musicalmente perfetti, i Ricchi e Poveri, ognuno con il suo timbro: Angelo il tenore con quella voce scartavetrata da rhythm’n’blues, Angela con la qualità cristallina da soprano di volare oltre le note, Marina che era un contralto di timbro brunito e Franco, per l’appunto, inimitabile in quei suoi toni scuri, quasi cavernosi.

Decine di milioni di dischi venduti, una carriera che nemmeno il repentino abbandono della Occhiena, nel 1981, ha fermato. Il melodico e lo scanzonato, il brano sentimentale e il ballabile da non star fermi. Tutte hit, o quasi, anche a dispetto delle mode.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Ottobre 2022, 06:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA