Francesco Monte: «Kinari, la mia rinascita e il mio presente... il mio "io" più vero»

«Sembra un trapper ma è un ninja. Ho associato il percorso artistico che sto facendo a questa figura: ho lavorato in silenzio nell’ombra e, nel corso di questi anni, ho cercato il mio spazio e ho trovato la mia strada». Si definisce così Francesco Monte, anzi, si potrebbe dire Kinari che, con questo nuovo nome e questa rinnovata immagine, in realtà, riscopre il suo "io" più profondo che, è sempre esistito… doveva solo palesarsi. Il cantante ha intrapreso, nel corso degli anni, un percorso di evoluzione artistica e personale che lo ha portato fino all’unione con Kinari e al singolo "Repetir" prodotto da EIEMGEI e distribuito da Universal Music Italia e AAR Music label. Il video, in cui è presente anche la ballerina ex Amici e attualmente a Viva Rai2!, Martina Miliddi, è uscito nelle scorse ore. Ecco cos'ha raccontato a Leggo.

Kinari aka Francesco Monte

Si potrebbe dire che quello di Kinari e Francesco Monte sia stato una specie di viaggio di due fiamme gemelle: dovevano capire chi erano per ritrovarsi, completarsi e diventare una cosa sola come, a dire il vero, sono sempre stati. Infatti, come spiega a Leggo l’artista, il significato della parola "Kinari" è proprio "Riva dove tutto approda e tutto rinasce": «Tutto comincia dalle parole "evoluzione" e "cambiamento". Ogni essere si evolve, cambia e trova la sua dimensione. Io ho sempre raccontato di avere avuto la fortuna di capire che la musica sarebbe stata la mia dimensione, ho iniziato un percorso artistico che si è evoluto fino ad arrivare a Kinari che rappresenta il punto di arrivo e rinascita di Francesco sia come persona che come artista. Penso che Kinari sia proprio l'attuale rappresentazione di Francesco, la mia forma artistica. Qualcuno si è molto stupito di questo mio cambio repentino e penso sia sbagliato perché Kinari, la mia immagine di oggi, è semplicemente la rappresentazione del mio presente. Restare legati a una figura passata è sinonimo di ignoranza. In un Paese in cui si continuano a portare avanti messaggi di uguaglianza, emancipazione o di credere nei propri sogni, non capisco questa limitazione nei miei confronti che non è mai cambiata da quando ho fatto la mia prima apparizione televisiva. Quello che sono stato in passato non mi riguarda più, tramite Kinari e la mia musica voglio cercare di fare arrivare il mio "io più vero"».

Il singolo Repetir

Kinari ha, quindi, presentato il suo nuovo singolo intitolato "Repetir" che contiene alcuni versi in lingua spagnola: «La canzone appartiene al genere urban ed è una traccia jersey. Un pezzo fusion che è anche il risultato delle esperienze personali fatte: in questi ultimi tre anni non sono stato in Italia, vivo a Ibiza, Spagna, ecco spiegato il motivo dell’influenza latina e di questo sound». Poi, l'artista parla anche dell'intesa vincente che ha trovato con il suo team di lavoro: «Una squadra che rappresenta la mia dimensione. EIEMGEI (Giorgio Arcella), con la sua etichetta AAR Music label, ha prodotto e lanciato Madame, Leon Faun, gIANMARIA etc…molti dei quali hanno calcato l'importantissimo palco di Sanremo. Lui, produttore multiplatino, mi ha capito subito, mettendomi in una condizione psicofisica molto positiva, così come l'autore Andrea Cioffi.

