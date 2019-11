“Fortuna”, l'album di Emma Marrone entra direttamente al primo posto: «La gioia che provo è infinita»

Emma Marrone

Lunedì 4 Novembre 2019, 22:36

“Fortuna”, il settimo disco di inediti di Emma, entra direttamente al primo posto della classifica dei dischi più venduti della settimana Top of the Music FIMI/GfK Italia (classifica diffusa oggi, lunedì 4 novembre, da FIMI).Con “Fortuna”, anticipato dal singolo “Io sono bella” che ha riscosso un grandissimo successo radiofonico,, nel suo decimo anniversario di carriera, torna più matura e consapevole con un disco positivo, colorato, dal sound moderno e un nuovo linguaggio vocale. Un album uptempo composto da 14 brani che vanta la produzione di Dardust insieme a Luca Mattioni (in “Manifesto”, “Corri”, “Basti solo tu” e “A mano disarmata”), Elisa (in “Mascara”) e Frenetik & Orang3 (in “Dimmelo Veramente”). Autrice di 3 brani del disco, “Fortuna”, “Alibi” e “Dimmelo Veramente”, Emma, per la composizione di questo nuovo album, è stata affiancata da musicisti autorevoli, importanti e nuove firme del panorama musicale italiano e autori che da sempre l’hanno accompagnata in questi anni: Vasco Rossi, Gaetano Curreri, Elisa, Dario Faini, Federico Bertollini (Franco 126), Maurizio Carucci (frontman degli Ex-Otago), Davide Petrella, Alex Andrea Germanò, Gerardo Pulli, Piero Romitelli, Vanni Casagrande, Davide Simonetta, Diego Mancino, Amara, Simone Cremonini, Giulia Anania, Marta Venturini, Daniele Magro, Francesco Catitti (Katoo), Giovanni De Cataldo, Antonio Di Martino, Gianclaudia Franchini, Giovanni Caccamo, Daniele Dezi, Daniele Mungai, Antonio Maggio, Lorenzo Vizzini e Placido Salamone. “Fortuna” verrà presentato live in concerto per la prima volta il 25 maggio all’Arena di Verona per una data unica e speciale, quella del suo compleanno, in cui festeggerà insieme al pubblico i suoi primi 10 anni di carriera musicale. Intanto, Emma sta presentando al pubblico il suo nuovo disco nelle principali città italiane per la prima volta con una formula inedita, inoltre la cantante racconterà al pubblico “Fortuna” anche grazie al supporto di instax , attraverso alcune istantanee che rappresentano i simboli chiave del suo nuovo album. Autografate personalmente da Emma, le foto verranno consegnate a tutti i presenti per custodire un piccolo ricordo di questa nuova esperienza insieme a lei.La cantante salentina ha espresso tutta la sua gioia sui social: «Non ho mai dato niente per scontato nella mia vita e questo primo posto me lo godo fino in fondo.Grazie FORTUNA sei appena nato e mi stai ripagando di tutte le fatiche e le notti passate in bianco.Grazie alla mia famiglia @polydoritalia per il sostegno!! Grazie a @dardust @lucamattioni @elisatoffoli @andrea_ringo_rigonat @frenetico @orang3fsu e a tutti gli autori e i musicisti che hanno collaborato alla realizzazione di questo disco. Un bacio sul cuore a @vascorossi un grazie speciale a @marsonaudio Grazie a tutti gli amici di @friendsandpartners E alla mia @verocorno e @talofaroGrazie a chi come me ama FORTUNA! E a tutte le persone che mi hanno scelta❤️ Vi amo».