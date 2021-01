Leo Pari, è online il video del nuovo singolo "Forever"

E’ online il videoclip ufficiale di “Forever”, il nuovo singolo di Leo Pari estratto dall’ultimo album del cantautore, producer, autore e musicista romano, “Stelle Forever”.

Il video di “Forever”, diretto da Trilathera, mette in scena con grande semplicità e immediatezza la forza dell’amore: “Il video – ha spiegato Leo Pari – rappresenta la capacità dell'amore di trascendere il tempo, lo spazio, l'età e creare una dimensione sospesa da ogni limite e definizione, in cui sembra che tutto, anche un bacio, possa durare per sempre”.

“Stelle Forever”, disponibile in digitale e in versione fisica in formato CD, LP e LP turchese, è un concept album di 10 tracce che ruotano attorno all’universo femminile: “In Stelle Forever le protagoniste assolute sono le donne – ha fatto sapere Leo Pari - quelle che per me sono state e sono ancora oggi importantissime, ma anche quelle che ho visto anche solo un istante alla fermata della metro e che mi hanno permesso di rubare qualche dettaglio che ha poi infuocato la mia immaginazione. Dieci piccoli acquerelli pop in cui ho cercato di raccontare anche me stesso l’amore e il rispetto che provo per questo infinito mondo rosa, che forse non riuscirò mai a capire fino in fondo, e che forse per questo continuerà ad affascinarmi sempre”.

Leo Pari è un cantautore, musicista, producer ed autore, che ha anche all’attivo molte collaborazioni artistiche importanti. Come autore ha firmato canzoni come “Vorrei cantare come Biagio” di Simone Cristicchi e, recentemente, “Meglio di notte” di Francesco Renga e “Superbowl” di Elodie; in qualità di produttore ha lavorato al primo album di Gazzelle “Superbattito”; come musicista si è fatto conoscere dal grande pubblico suonando le tastiere in tour con i Thegiornalisti.

